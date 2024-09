Lukaku ha lavorato anche nei giorni di riposo Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024)haneidi) Scrive lacon Vincenzo D’Angelo: Il belga hasodo tutta l’estate, si è visto da come si è presentato a Castel Volturno nel giorno del primo allenamento, quandoConte sembrava felicemente sorpreso. E poi ha rinunciato al suo Belgio pur di trovare in fretta la condizione migliore: ha chiesto e ottenuto di rimanere a Napoli ad allenarsi, per essere presto al top. E in questa pausa ha fatto ancora di più: haneidiconcessi da Conte a chi è rimasto in città, ha organizzato delle doppie sedute per mettere benzina nei muscoli e accelerare il percorso di ricerca della forma ideale. Rom si è caricato al massimo e ora è pronto a riversare sul campo il suo potere esplosivo.