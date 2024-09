L Catterton acquisisce il brand beauty lettone Stenders

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Continua ad espandersi il portafoglio di L, gruppo che sta acquisendo sempre di piùdi nicchia del settore(e non solo). Ora è il turno di, unspecializzato in cosmesi per il corpo naturale, che attualmente propone più di 400 prodotti realizzati in Lettonia. Il concept è quello di utilizzare materie prime di alta qualità, naturali ed ecosostenibili, passando per una filiera completamente dedicata al riciclo, anche per quanto riguarda i packaging. Ilsi inserisce così in precedenti operazioni di questo settore. Che comprendono marchi come Ci Flavors, Elemis, The Honest Company, Maria Nila, Marubi, Merit, Nutrafol, Oddity (la società madre di Il Makiage), Sugar Cosmetics e Tula; recentemente ha anche acquisito la maggioranza di Kiko.