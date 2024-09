Ponte San Nicola De Longis PD | Sfiora il ridicolo l’annuncio di Mastella sulla riapertura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“, e probabilmente travalica illa vicenda relativa alSan.” – così in una nota Raffaele De, consigliere comunale e provinciale Partito Democratico “In pompa magna, dopo mesi di chiusura, l’amministrazioneannuncia unada lunedì 16 settembre che è:a)parziale per sole autovetture; b)in senso unico alternato;c)in orari prestabiliti;d)in giorni prestabiliti. Insomma sembra ben più impegnativo definire tutte le condizioni d’accesso di cui sopra che i lavori che avrebbero dovuto garantire l’apertura del, almeno per l’inizio delle attività scolastiche. La realtà è che si è lavorato poco o per nulla nei mesi scorsi (al netto della sacrosanta direttiva del presidente della Giunta Regionale) e ciò ha portato alla situazione attuale: slittamento della fine dei lavori previsto addirittura per fine 2024.