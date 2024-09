Camere convocate il 26 per il nuovo cda Meloni | ora basta rinvii

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – La nuova data è quella concordata nell’ultimo vertice dei leader di maggioranza di lunedì. Le capigruppo die Senato l’hanno ufficializzata, rendendo effettivo quel rinvio di due settimane che ormai appariva scontato. Dunque, giovedì 26 settembre i due rami del Parlamento sono convocati per l’elezione dei quattro componenti – due ciascuno – del consiglio di amministrazione della Rai. Una accelerazione voluta in primo luogo dalla presidente del Consiglio, Giorgiache, a chi nel suo partito si sta occupando della pratica, ha affidato un messaggio chiaro:. D’altra parte, fosse stato per lei, la questione si sarebbe chiusa ancora prima che deputati e senatori partissero per le ferie.