Calcio a 5 | l’Italia femminile dilaga nel secondo test Slovacchia battuta 10-0 in trasferta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il 4-1 di ieridela 5 non solo rivince, nelamichevole a Samorin (nei dintorni di Bratislava) contro la, ma addiritturaimponendosi alla fine per 10-0 sulla nazionale locale. Partita a senso unico quella condotta dalle azzurre, che già nei primi minuti del match passano: rete di Adamatti e poi raddoppio di Borges per il momentaneo 2-0. Successivamente, a cavallo dei due tempi, è Boutimah a scatenarsi: segnatura del 3-0 verso il riposo e marcatura del 4-0 con le due squadre in campo per la ripresa. E’ l’antipasto di quanto succede nei successivi minuti. Ancora Boutimah per la tripletta, poi due volte Dal’Maz, Adamatti che torna sul referto delle marcatrici, e infine Grieco e un’ultima volta Boutimah: finisce il match con il 10-0 conclusivo.