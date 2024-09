Golf | in Virginia la Solheim Cup 2024 19a edizione per la sfida Europa-USA al femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Torna negli anni pari laCup, torna la tradizionale alternanza annuale con la Ryder Cup. La competizioneche mette di fronte Team Europe e Team USA si tiene questa volta dal 13 al 15 settembre al Robert Trent JonesClub di Gainesville, in, progettato dal citato storico architetto di percorsi autore, tra gli altri, del Congressional e già quattro volte sede della Presidents Cup. Nel 2023, in Spagna, è arrivato il 14-14 che ha consentito all’di tenere il trofeo; decisive furono le vittorie alla 17 di Maja Stark su Allisen Corpuz prima e di Carlota Ciganda (in casa) su Nelly Korda poi. Anche la poca distanza dall’evento di Casares, in Andalusia, ha fatto sì che fossero mantenute le due capitane dell’passata, vale a dire Suzann Pettersen per il team europeo e Stacy Lewis per quello americano.