Beko a rischio una trentina di posti di lavoro

(Di martedì 10 settembre 2024) "Chiusura di due stabilimentiin Polonia, ilad oggi è di 30 esuberi". Così la Fiom Cgil di Ancona in vista dello sciopero di due ore indetto unitariamente per giovedì dopo l’improvvisa novità delle chiusure arrivata la scorsa settimana. E’ grande la preoccupazione sul territorio dopo l’annuncio dellaEurope di voler procedere con la chiusura di due stabilimenti polacchi, con relativo trasferimento delle produzioni in Turchia e in Romania. "Le ricadute di questa operazione – evidenzia Pierpaolo Pullini della segreteria povinciale Fiom - sono pesanti anche sul territorio di Fabriano: infatti sono 14 le funzioni impattate al 100 per cento, alte professionalità tutte dedicate allo sviluppo dei modelli dello stabilimento di Lodz.