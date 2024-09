Nuovo Btp a 30 anni Mef dà mandato alle banche per l’emissione del titolo che scadrà nel 2054

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arriva unBtp a 30, con scadenza 1° ottobre. La comunicazione arriva dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha affidato a Barclyas Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe PLC e Société Générale Inv Banking ilper il collocamento sindacato di questobenchmark a 30Btp. La transazione, viene specificato, sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazionecondizioni di mercato. E si precisa che, pertanto, le aste di Btp con scadenza superiore ai 10previste per il 12 settembre 2024 non avranno luogo. Il rendimento E già ci si interroga su quello che sarà il rendimento di questoBtp a 30. Il rendimento effettivo netto del Btp più lungo attualmente sul mercato, con scadenza al 2072 e cedola lorda 2,15%, al netto della ritenuta fiscale e al prezzo di circa 61 euro, è intorno al 3,1%.