LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | batosta che fa male per Luna Rossa Ineos domina lo spareggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.13 Appuntamento dunque a sabato 14 settembre per le semifinali. Il probabile confronto con American Magic non sarà per niente facile. Sulla carta sarebbe dovuta essere la finale diCup, invece una delle due resterà fuori 16.12era partita benissimo nel round robin, poi non è riuscita a sviluppare la barca come hanno fatto gli inglesi. 16.11Britannia sceglierà venerdì 13 settembre alle 13.00 la sua avversaria in semifinale. Le regate inizieranno sabato 14. Ricordiamo che le semifinali sono al meglio delle 9 regate, dunque bisognerà vincerne 5. 16.10 Ricordiamo cheera stata squalificata con Alinghi: non era neppure riuscita a partire a causa di un problema tecnico.