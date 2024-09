Il lockdown ha invecchiato il cervello degli adolescenti più in fretta | inquietante studio dell’università di Washington

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per proteggere la popolazione più anziana dal Covid i governi che hanno imposto ihanno provocato danni irreversibili ai giovani. Lo rivela una ricercadi, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Secondo loamericano, i prolungati periodi di segregazione in casa durante la pandemia hanno fatto invecchiare ilcon una rapità sorprendente. Un processo che ha registrato un’anomala maturazione accelerata, più pronunciata nelle ragazze che hanno visto uno sviluppo cerebrale accelerato in media di 4,2 anni; 1,4 anni in più rispetto all’età anagrafica nei maschi.: il drammaticodagli Usa L’fenomeno è stato misurato con lo spessore della corteccia cerebrale, spiega l’autrice Patricia Kuhl.