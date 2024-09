Grande apprensione per Totò Schillaci | l’eroe di Italia ’90 ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)di’90 lotta contro un grave peggioramento della malattia: la famiglia chiede sostegno e prega per la sua guarigione. PALERMO – Preoccupazione per ledi salute di Salvatore “, il bomber che ha fatto sognare l’ai Mondiali del 1990. L’ex attaccante della Nazionalena è statonel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo in, 59 anni, è in cura da alcuni anni per un tumore e ha già subito diversi interventi. Dopo essere stato sottoposto a trattamenti nella clinica oncologica La Maddalena,è stato trasferito ieri sera nel nosocomio cittadino. La famiglia ha confermato le suesul profilo social dell’ex calciatore, spiegando cheè “instabili ed è controllato da un’équipe di medici notte e giorno“.