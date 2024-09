Domizia reati ambientali a Lago Patria | il comunicato dell’associazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’associazione, considerando i costantidi tipo ambientale che subisce lo specchio d’acqua del, in linea con le proprie attività statutarie e con il sostegno dell’Ente Riserve regionali Foce Volturno, desidera dare impulso per la creazione di un TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE DI CONCERTAZIONE PER LA DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL. * Lo strumento, che da questo momento definiremo TLP (Tavolo), è su base volontaria. * I Partecipanti fissi saranno gli amministratori pubblici dei municipi di Castel Volturno, Giugliano e Villa Literno, che già hanno espresso desiderio di aderire.