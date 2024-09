Come sta Schillaci il nuovo bollettino | Condizioni stazionarie ma gravi Roberto Baggio | Foza Totò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Palermo, 9 settembre 2024 – Sonoledi. È l’ultimodiramato dalla direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo. Il quadro clinico dell'ex calciatore resta comunque grave.è seguito dall'equipe del reparto di Pneumologia. Intanto tutto il mondo del calcio è ansia per ledel bomber di Italia 90, malato di tumore al colon.Donadoni è stato tra i primi a rivolgere un messaggio all'ex compagno di nazionale: "Siamo tutti in apprensione per, mi auguro che tutto si risolva per il meglio". Anche daè arrivato un messaggio di sostegno a Salvatore. 'Forza', ha scritto l'ex numero 10 in un post condiviso dalla pagina del capocannoniere del Mondiale del 1990., 59 anni, è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche degli interventi.