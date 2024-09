Blazer ispirati alle uniformi della Marina trench pantaloni chino plissettati | lo stile primaverile secondo lo stilista americano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) New York è da sempre il palcoscenico ideale per grandi eventi, e Tommy Hilfiger lo sa bene. Per presentare la sua nuova collezione ready-to-wear, loha scelto un’ambientazione unica e ricca di storia: la nave MV John F. Kennedy, un ex traghetto di Staten Island dismesso dopo 55 anni di servizio. In una serata di moda, musica e tradizione si sono fusi per dare vita a uno spettacolo alla New York Fashion Week che ha celebrato l’essenzacittà e il continuo rinnovamento del marchio.