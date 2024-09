Quelli dei 1200 euro al mese Il turismo è sceso in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Li vogliono tutti bravi, preparati ed efficienti ma non cacciano un soldo per il rinnovo del contratto di lavoro", dice tra fischetti ed uno sventolare di bandiere Barbara Lucchi, della Cgil regionale. Perché ieri mattina poco meno di un centinaio di persone, nella maggioranza giovani, tutti legati al settore del, si sono ritrovati a protestare inEsedra davanti alla sede di Confindustria. Uno sciopero regionale che è partito da Pesaro "perché in tutta la regione la nostra città è quella che ha un maggior numero di lavoratori legati a Confindustriaso. La città ha un peso di oltre 400 lavoratori sul totale di mille dell’intera regione", dice Fabrizio Bontà della Uil. Che aggiunge: "Poi ci ha fatto molto piacere il fatto che la maggior parte diche sono venuti a protestare erano giovani, il che vuol dire che la funzione del sindacato è ancora attrattiva".