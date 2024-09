LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | staffetta 4×100 mista d’oro con il nuovo record del mondo! L’Italia chiude la sua spedizione con 16 vittorie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 La nostrasiqui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 20.50 Anche nella giornata odierna non sono mancate le soddisfazioni. Stefano Raimondi si è messo la quarta medagliaindividuale con il trionfo nei 200 misti SM10, seguito a sua volta da Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8. Giulia Terzi ha conquistato il terzo bronzo individuale nei 50 farfalla S7, e per finire lastile liberoha conquistato la vittoria firmando ilprimato mondiale. 20.47 Siqui l’ultima giornata delalle. Italia che completa una campagna trionfale che recita il totale di 37 medaglie, frutto di sedici ori, sei argenti e quindici bronzi.