Gravidanza Ultimo-Jacqueline | Lo Sfogo Di Mamma Heather Parisi!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo settimane di silenzio,si sfoga sui social riguardo alladella figliaLuna Di Giacomo. Ecco che cosa dice! Il recente silenzio diè stato spezzato con un lungo e appassionato. Il tutto è accaduto dopo l’annuncio che la figlia,Luna Di Giacomo, e il compagnoaspettano un bambino. La coreografa, fino ad allora rimasta in disparte, è stata travolta da un’ondata di critiche per non aver pubblicamente commentato la, soprattutto a causa del rapporto freddo che da anni caratterizza la relazione tra madre e figlia.stessa, in passato, ha ammesso di non avere più contatti con la madre. Due episodi recenti hanno portato ulteriormente l’attenzione sulla situazione.