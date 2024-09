Esplosione alla PST di Latina appello della famiglia del 40enne ferito a chiunque possa donargli il sangue

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Nella tragicaavvenuta mercoledì pomeriggio presso la PST diin strada Nascosa, che ha provocato la morte di Marco Mauti, è rimasto gravementeil suo collega, Emiliano De Santis,di Borgo Sabotino. Dopo l’incidente, De Santis è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora in condizioni critiche, con prognosi riservata.per la donazione diNelle ultime ore, amici e parenti di De Santis hanno lanciato unsui social network per chiedere adi donareall’ospedale San Camillo. Il messaggio, condiviso da un familiare, recita: “Chi può, per favore donial San Camillo-Forlanini per De Santis Emiliano, nato a Roma il 6/6/84. Grazie a tutti”.