Ciclismo l' irlandese Healy cerca il bis domani nella gara di Larciano

(Di sabato 7 settembre 2024)(Pistoia), 7 settembre 2024 - L’Benche porta sulla maglia il numero uno quale vincitore della corsa pistoiese nel 2023, primo in una tappa al Giro d’Italia e di piazzamenti di spessore Olimpiadi comprese, è tra gli atleti più attesidomenica 8 settembre nel Gran Premio Industria e Artigianato diche vede iscritte 18 squadre per poco più di 120 corridori di ottimo livello. Tra i compagni di squadra dia caccia del bis,EF Education anche Esteban Chaves e Hugh Carthy. La corsa dell’U.C. Larcianese è impreziosita dalla presenza dei due ex tricolori Davide Formolo e Simone Velasco, della Nazionale Italiana di Daniele Bennati e di tre squadre UCI WorldTeams.