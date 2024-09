Arte degustazioni e sensorialità Ecco il nuovo ’Travertino DiVino’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) È stata presentata a palazzo Arengo, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, la prima edizione di ‘Travertino. Un evento che raccoglie in sè un binomio peculiare di Ascoli in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre in Piazza del Popolo. Si tratta di una degustazione dei migliori vini piceni abbinata all’del travertino: una occasione per assaporare i pregiati vini locali e immergersi nella tradizione artistica e storica legata alla lavorazione della pietra con cui è costruita la città di Ascoli. Saranno venti le cantine presenti in Piazza del Popolo e ognuna di loro farà degustare due dei migliori vini, accuratamente selezionati per rappresentare l’eccellenza e la qualità della propria produzione.