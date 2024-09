Premier League l’incubo del Fair Play finanziario sui club | il Manchester City rischia una penalizzazione record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Idicontinuano a fare i conti con i problemi del. Un chiaro indizio è arrivato dagli ultimi affari di calciomercato dell’Aston Villa con la Juventus. I duehanno definito l’intesa per il passaggio di Douglas Luiz in bianconero e la coppia Iling-Barrenechea in Inghilterra. A distanza di poche settimane il primo è stato ceduto in prestito al Bologna e il secondo al Valencia con la stessa formula. L’Aston Villa ha incassato una cifra cash molto importante per questioni di bilancio. La cessione del brasiliano è stata ‘forzata’ dai problemi del. Un altro esempio è quello di Victor Osimhen. Il Chelsea ha tentato l’assalto al nigeriano anche nelle ultime ore di calciomercato ma la trattativa non è andata in porto per questioni disull’ingaggio dell’attaccante di proprietà del Napoli.