Orto solidale della Croce rossa Una mano a chi è in difficoltà

(Di giovedì 5 settembre 2024) Coltivare ortaggi può diventare uno strumento di riscatto sociale e unatesa verso le persone in. Succede a Opera con l’. Si tratta di un terreno di 10mila metri quadrati ai piedi dell’abbazia di Mirasole, dove le verdure coltivate da un detenuto e un ex detenuto vengono poi distribuite a famiglie in condizioni di disagio. E così, pomodori, zucchine, insalate e cipolle diventano un veicolo di solidarietà e vanno a corroborare un’iniziativa che perdura dal 2018 grazie alla collaborazione col carcere di Opera, il progetto Mirasole e la sezione lombardaConfederazione agricoltori. Mario Pititto, 79 anni, ex detenuto, ha iniziato a dedicarsi all’nell’ambito dei reinserimenti sociali stabiliti dall’articolo 21 del regime carcerario. E da allora non si è mai fermato.