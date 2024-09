Musica esce Miss Italia il nuovo album di Jack Savoretti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – L’estate ormai volge al termine e quello che resta è un po’ di malinconia come il titolo delsingolo dida domani, venerdì 6 settembre, disponibile per la programmazione radiofonica. “Malinconia” è una delle 12 tracce inedite contenute nell’ultimodel cantautore italo inglese “”,che non solo è entrato nella top 10 del nostro paese ma soprattutto ha riportato il cantautorato made in Italy nelle classifiche europee a partire da quella inglese (sia quella ufficiale che ai primi posti dei digital store) e da quella tedesca, un risultato davvero eccezionale per una lingua, la nostra, che fatica ad uscire dai nostri confini.