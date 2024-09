La forza del Picco il dodicesimo uomo Stadio sempre pieno e pubblico spettacolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Energia. Effetto ‘’.Aquile". Il post di Filippo Bandinelli sintetizza il punto didello Spezia capolista: il ‘’, il popolo che lo anima, la passione che si respira, l’entusiasmo che contagia. Ottomila i tifosi di media in queste prime due partite di campionato (7821 per Spezia-Frosinone, 7573 per Spezia-Cesena), con annessi sold out in curva Ferrovia e una festa popolare percepita in ogni istante dell’evento sportivo. È la magia di unobritish bellissimo, dove l’io diventa noi, nel quale ciascuno si sente vivo, partecipe, coinvolto nel raggiungimento di un obiettivo comune. È un amore incondizionato e totalizzante quello degli spezzini per i colori bianchi, che va oltre il risultato, mosso da orgoglio, senso di appartenenza, spirito comunitario.