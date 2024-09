Movie Icons Oggetti dai set di Hollywood | Star Wars arriva al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In occasione della mostradai set di, ildeldipropone, per domenica 15 settembre 2024, a partire dalle 11:00,Experience, un evento dedicato al pubblico e agli appassionati del genere, in cui le legioni imperiali e ribelli diarriveranno aldel, sfilando per le vie del centro città , accompagnati dalla classica Marcia Imperiale, uno dei brani musicali più iconici della storia del. Lo spettacolo, messo in scena dai membri della 501st Italica Garrison (imperiali) e della Rebel Legion Italian Base (ribelli), i due gruppi ufficiali LucasFilm, continuerà all’interno del, con tutti i figuranti a disposizione per foto e selfie o per discutere dell’universoper tutto il pomeriggio.