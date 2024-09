Diletta Leotta addio all’estate tra bikini e outfit sexy

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Welcome September”:saluta il nuovo mese con un post dallo stadio. La conduttrice è pronta a ributtarsi nel lavoro, ma quella del 2024 sarà per lei un’estate indimenticabile. Non solo perché è convolata a nozze con Loris Karius, con una cerimonia romanticissima alle Eolie. Quelli appena trascorsi sono stati per lei mesi pieni d’amore e di relax, in giro per le mete più esclusive insieme al neo marito e alla loro piccola Aria. Dalla Sicilia a Forte dei Marmi, dalla Puglia a Taormina, la conduttrice ha condiviso con i follower i suoi momenti speciali sfoggiandosempre sensualissimi e costumi colorati e provocanti. Le nozze con Loris Kariusvestita da sposaDi certo glichericorderà con più emozione saranno quelli scelti per le nozze con Loris Karius.