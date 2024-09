Calcio femminile Fiorentina alla prova contro il Bröndby nel primo turno di qualificazione di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Si comincia. Messa in archivio la prima giornata del campionato didi Serie A 2024-2025, ladà il viapropria stagione europea. Le viola, uscite vittoriose dalindel torneo nazionaleil Napoli, è attesa da una difficile trasferta. Le gigliate affronteranno le padrone di casa delin un girone in programma in terra danese tra mercoledì e sabato. Il format prevede un solo posto in palio per il secondodi, a cui sono già ammesse la Roma e la Juventus. La squadra toscana, dunque, dovrà sgomitare per farsi largo nella rassegna continentale. Il club viola èquinta partecipazioneWomen’s, ma si tratta del debutto nel nuovo format. L’inle danese è previsto domani alle 18.00, in un mini-raggruppamento che comprende anche Ajax e Kolos Kovalivka.