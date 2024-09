Tiro con l’arco Sarti e Bonacina quarti nel compound misto alle Paralimpiadi oro alla Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si conclude in maniera amara e beffarda la campagnadi Parigi 2024 per Eleonorae Matteo. Neldelcongli azzurri sono arrivati in quarta posizione. Gli azzurri hanno cominciatode agli ottavi di finale battendo la Malesia con un netto 147-141 (Abdul Jalil, Govinda Rajan). Ottimo è stato il successo da parte degli italiani anche aidi finale contro la Cina (Zhou, Ai)due frecce decisive dopo il 151-151. Gli azzurri hanno raccolto 19 punti, gli stessi dei cinesi, ma si sono avvicinati maggiormente al centro, prendendosi così la semifinale, persa con la. Più di qualche rammarico è legatofinale per il bronzo contro l’India: finisce 156-155 in favore di Devi e Kumar.