Ortenzi | Grottazzolina ha tanto da lavorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) E’ andato in archivio il primo test stagionale della Yuasa Battery, un test per vedere lo stato di forma dei ragazzi di coachdopo oltre tre settimane ed oltre intense di lavoro, al cospetto di una squadra di assoluto valore per la Superlega come la Lube Civitanova, un po’ più avanti dei grottesi per quanto riguarda l’avanzamento dei lavoro. Un allenamento congiunto svolto al Palas di Civitanova Marche di fronte a 900 spettatori molti dei quali giunti proprio al fermano. Un primo di tre test tra le due formazioni marchigiane della prossima Superlega che torneranno ad allenarsi insieme il 6 settembre (in terra fermana) e l’11 settembre (di nuovo a Civitanova Marche).