Napoli casertana 92enne cardiopatica si sente male dopo essere stata respinta da Banca Intesa

(Di lunedì 2 settembre 2024) Caserta (di Nando Silvestri). Vorremmo non dover mai scrivere di simili tragedie ma il diritto e il dovere di cronaca ci impongono di farlo quantomeno per custodire la dignità delle persone anziane, troppo spesso mercificata ad uso e consumo di istituzioni e finanza. Se gli anziani umiliati risultano anche gravemente ammalati, oltre che offesi all’ennesima potenza, allora serve una lente di ingrandimento in grado di focalizzare un problema grave e spiegarlo opportunamente, facendo della scrittura una efficace cassa di risonanza sull’opinione pubblica. Gli anziani denotano un punto di riferimento imprescindibile per l’economia del paese, tenuto conto della loro marcata propensione al risparmio e del loro insostituibile ruolo nella società moderna, forse troppo miope, vorace e qualunquista per apprezzarlo e rispettarlo debitamente, sebbene si attribuisca l’epiteto “civile”.