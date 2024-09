La Boccia del Potere | quando la politica diventa cinema e Pompei fa da scenografia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parafrasando si potrebbe dire quanto tira unanon tira nulla, ma andiamo con ordine. Il gossip dell’estate è il più o meno fantomatico ruolo di tale Maria Rosariadaal fianco dell’alto profilo culturale del Ministro Sangiuliano. Il dioscuro meloniano non è nuovo a presenzialismo mediatico, si muove fragoroso come il giovane Genny il Bello, detto Pupuarolo dagli accoliti, anche se poi furono ammazzati proprio per questo, il figlio di Don Pietro Savastano di Gomorra. Questa stagione della Cultura italiana è, secondo me, bellissima, molto napoletana, con tanto di sceneggiate e calembour di gaffe gestite come pinzellacchere. Sa poco di Saviano, e di Camorra, e molto di Garrone, con quel suo straordinario film, Reality, sul pescivendolo che aspirava ai riflettori della notorietà.