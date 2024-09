Calciomercato Juventus Djaló cambia maglia | nuova destinazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lanon si ferma sule nelle ultime ore ha definito un’altra operazione in uscita: la cessione di Tiago. Dopo il mancato trasferimento alla Roma nell’ultimo giorno di mercato, il difensore ha accettato un’altra. Secondo le ultime notizie è stata definita la cessione al Porto. L’accordo è stato raggiunto in prestito secco ed i bianconeri dovrebbero contribuire anche al pagamento dell’ingaggio. Il mercato in Portogallo è ancora aperto.