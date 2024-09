Non è vero Mi ha preso e mi ha insultato Bagnaia denuncia Marquez | vergogna MotoGp in Spagna | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "Non èchenon mi ha visto". Francesco Pecconon si dà pace per quanto accaduto oggi al Gp di Aragon di, una tappa cruciale nel Motomondiale che ora vede allungare in classifica il suo rivale Martin. Pole position, Sprint, giro veloce e vittoria nella gara lunga: dopo 1043 giorni Marcritrova la gioia della vittoria, dominando sul circuito del MotorLand, ma a tenere banco è lo scontro che coinvolto il suo fratellino, Alex, e il campione del mondo italiano in carica della Ducati,. Sul podio salgono anche Jorge Martin e Pedro Acosta, con Pecco fuori gara a 5 giri dal termine e ora a 23 punti di ritardo da Martin. Un gap pesante da colmare. "Nel 2019 - festeggia Marc - una vittoria quasi non valeva nulla per me: ora, invece, ha tutto un altro sapore.