Golf British Masters 2024 | Manassero chiude sesto vince Norgaard

(Di domenica 1 settembre 2024) Al The Belfry Hotel & Resort di Sutton Coldfield, in Inghilterra, Niklassi aggiudica il. Il 32enne danese ha chiuso con un totale di 272 (70 66 64 72, -16), superando di due colpi il sudafricano Thriston Lawrence, secondo con 274 (-14). Perè il primo titolo in carriera nel DP World Tour dopo i tre conquistati nella NordicLeague. Non poteva esserci occasione migliore per il nativo di Copenaghen, che ha fatto suo il primo evento di qualificazione, per i giocatori europei, alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York). Grande festa per i danesi, visto che anche Rasmus Hojgaard si è distintondo l’evento al terzo posto con 276 (-12) davanti al francese Jeong-Weong Ko, quarto con 277 (-11), mentre è quinto con 278 (-10) lo svedese Jesper Svensson.