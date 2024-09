Biden | israelo-americano tra morti Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 7.00 "In un tunnel sotto Rafah le forze israeliane hanno recuperato sei corpi di ostaggi", e tra questi c'è anche quello dell', Hersh GoldbergPolin. Lo ha riferito il presidenteJoe. "I leader di Hamas pagheranno per questi crimini", ha detto, "continueremo a lavorare ogni giorno per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli altri ostaggi.ha voluto condividere il dolore dei genitori dell'che ha perso la vita, Jon e Rachel.