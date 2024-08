Riforma delle pensioni al capolinea? Cosa sappiamo della Manovra 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) È servito il vertice dei partiti di centro-destra per confermare quello che in tanti temevano: il Governo non ha tra le priorità latanto richiesta dai cittadini. Il ritornolegge Fornero spaventa gli italiani e l’eliminazione degli scivolistici, troppo onerosi per il nostro fragile sistema previdenziale, equivarrà a dire a tutti i lavoratori che dovranno aspettare ancora decenni prima di vedere la luce in fondo a un tunnel di fatica. Non ci sono i fondi: è questo che emerge al margineriunione che ha preceduto il Consiglio dei Ministri. Bisognerà trovarli al costo di eliminare bonus e agevolazioni, ad esempio rivedendo al ribasso l’Assegno unico.