La Scozia celebra Gilmour e McTominay | In bocca al lupo a Napoli! – VIDEO

(Di sabato 31 agosto 2024) La nazionale scozzese ha postato undi auguri per i due centrocampisti, nuovi acquisti del. Ildi Antonio Conte ha messo a segno un doppio colpo scozzese, e la nazionale tartan non ha perso tempo perre l’evento. Scotte Billysono ufficialmente azzurri, e laha voluto augurare loro buona fortuna in un modo speciale. Attraverso il proprio account X (ex Twitter), la nazionale scozzese ha condiviso undedicato ai due centrocampisti. Il post recita: “Buona fortuna a Scott e Billy per la loro nuova avventura a!” Ilmostra alcune delle migliori giocate dicon la maglia della, sottolineando il talento che i tifosi delpotranno presto ammirare al Maradona. Questo gesto della federazione scozzese evidenzia l’importanza del doppio acquisto del