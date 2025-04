Mangia un tramezzino con la tintura per i capelli della moglie l’anziano e la telefonata complicata col Centro veleni | Non mi ricovero

Leggi su Open.online

Un uomo di 80 anni ha scambiato per errore un tubetto dipercon uno di maionese, spalmandolo su unal prosciutto e formaggio e poindolo. I primi sintomi non hanno tardato a manifestarsi: dopo pochi minuti ha accusato mal di stomaco e un forte bruciore. A fornire le prime indicazioni su come gestire l’intossicazione è stata la dottoressa Lucia Drezza delantidi Verona, che nel giro di poche ore è riuscita a risolvere la situazione.L’incidente è avvenuto venerdì 28 marzo nella casa del, residente in provincia di Vicenza. Il panino, che a prima vista sembrava del tutto normale, conteneva in realtà una piccola quantità di ammoniaca, uno degli ingredienti presenti nellaperconservata dallasu una mensolacucina.