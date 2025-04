Davidemaggio.it - La quinta tappa di Pechino Express 2025 con il ‘malus’ Elettra Lamborghini

374 km e un malus aspettano i viaggiatori nelladi. Nella puntata in onda questa sera, giovedì 3 aprile, su Sky Uno, e in streaming su NOW, la gara arriva al giro di boa di questa edizione. A sconvolgere gli equilibri della competizione, arriverà un’ospite speciale e soprattutto imprevedibile:, malus in quanto portatrice della temutissima “bandiera leopardata”. I viaggiatori dovranno far di tutto per evitaree la sua bandiera, pena una punizione che farà perdere loro minuti preziosissimi.Sotto l’attenta regia di Costantino della Gherardesca e dell’inviato Fru, le coppie dovranno spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia. Dopo aver affrontato una nuovanon eliminatoria, ai nastri di partenza dellapuntata si presentano: i “Medagliati” Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i“Magici” Jey e Checco Lillo e le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà.