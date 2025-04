Internews24.com - Milan Inter, Theo dribbla Inzaghi fuori dall’area tecnica. Ma a rischiare il rosso è Hernandez

di RedazioneEsplode la polemica social riguardo, marischia g: cosa è accadutoMinuto 38 di, semifinale di andata di Coppa Italia:viene immortalato mentreSimoneappena oltre la linea del fallo laterale. Uno screenshot che in queste ultime ore sta alimentando le polemiche per il posizionamento dell'allenatore dell', di almeno un paio di metri, al punto da 'costringere' il francese a passargli di fianco daprima di rientrare e ricevere la verticalizzazione di Rafael Leao e creare una situazione pericolosa per i nerazzurri.Ma a scaturire in una irregolarità è lo stesso, come sottolineato dal regolamento, visto che il francese era uscito dal campo non per evitare, per poi rientrare giusto in tempo per ricevere il pallone dal portogheseLA REGOLA – «Se un giocatore esce deliberatamente dal campo per aggirare un avversario o ottenere un vantaggio strategico (ad esempio, correredal campo per poi rientrare in una posizione favorevole), l'arbitro puòvenire e, se ritenuto antisportivo, ammonirlo per comportamento non regolamentare (Regola IFAB)»