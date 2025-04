Parmatoday.it - Si ustiona con la stufa, gravissima una settantenne

È stata trasferita in elicottero al Centro granditi di Parma una donna di 70 anni che ieri è rimasta vittima di un incidente domestico. È accaduto intorno alle ore 10 a Montefiorino, presso un'abitazione in via Casa Volpe: la 70enne sarebbe stata investita da una fiammata fuoriuscita da.