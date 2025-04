Ilpescara.it - Confesercenti sulla crisi delle imprese in Abruzzo: "Dati peggiori della media nazionale, no a nuovi centri commerciali"

Lavorare per avere investimenti dal pubblico su fiscalità, sull’accesso al credito, sulle regoleconcorrenza con il commercio elettronico, e su strumenti innovativi come i distretti urbani del commercio per rigenerare il tessuto commerciale abruzzese. A dirlo Mauro Bussoni, segretario.