361magazine.com - Ex gieffina sarà la futura opinionista del Grande Fratello? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

Exladella prossima edizione del? Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezioneExpronta per una nuova avventura televisiva? Di chi si tratterà e dove andrà? Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza, pare proprio che Stefania Orlando potrebbe da settembre ricoprire il ruolo dial. Sara davvero così?Leggi anche Jessica Morlacchi dopo la vittoria rivela dei retroscenaEcco cosa emerge dalla nuova indiscrezioneNelle ultime ore l’esperto di gossip con una stories Instagram ha rivelato:“Non si sa ancora se a settembre cilo stesso conduttore! Ma qualora cimettera comeStefania Orlando! Questa è un’esclusiva che vi do in LARGO anticipo!”.Stefania Orlando a dicembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente.