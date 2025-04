Panorama.it - Morto Álvaro Mangino, uno dei sopravvissuti al disastro aereo delle Ande del 1972: l’incidente, il cannibalismo e i film sulla tragedia

Se n’è andatoSchmid, uno dei sedicialsulledel 13 ottobre. L’imprenditore uruguaiano,il 29 marzo a Montevideo per complicazioni dovute a una polmonite, aveva raccontato più volte la sua incredibile esperienza, divenuta simbolo di resilienza e disperazione. Nel febbraio dello scorso anno, aveva condiviso una foto dell’ultima volta che era tornato nella Cordigliera, confessando di soffrire per le conseguenze di una malattia che lo tormentava da tempo.La sua storia – come quella degli altri superstiti – ha ispirato il regista Juan Antonio Bayona nelLa società della neve, candidato agli Oscar e prodotto da Netflix nel 2023. La pellicola è tratta dall’omonimo libro di Pablo Vierci e vede l’attore Juan Caruso nei panni di