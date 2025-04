Agi.it - Anche l'Italia ha il suo treno turistico di lusso

AGI - Fermo sul binario 1 della Stazione di Roma Ostiense ‘La Dolce Vita Orient Express', il primodi lusso. Interamente Made in Italy, è stato realizzato da Arsenale e Orient Express, con il supporto di Fondazione FSne e FS Treni Turisticini del Gruppo FS. Primo viaggio iniziale Il 4 aprile parte il primoche accompagna gli ospiti, pionieri di questo nuovo turismo lento, in un viaggio inaugurale diretto a Montalcino. Sono previsti otto tipi di itinerari che attraversano i paesaggi più suggestivi d': percorrendo 14 regioni, si va da Venezia a Portofino, da Siena ai Sassi di Matera, dai vigneti di Montalcino alla via del tartufo verso Nizza Monferrato, fino alle tappe siciliane di Catania, Palermo e Taormina. A bordo del, i turisti possono gustare menù esclusivi, firmati dallo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin.