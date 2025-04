Ilnapolista.it - Barcellona, il Consiglio Superiore dello Sport conferma il tesseramento di Olmo e Pau Victor (Marca)

Secondo la sentenza emessa giovedì, ilsi è pronunciato a favore del. Danie Pau Víctor rimangono tesserati fino alla fine della stagione. Lo riporta. Il Consiglip si è pronunciato a poche ora dal comunicato della Liga con cui annunciava le azioni intraprese contro il.Flick potrà quindi contare su entrambi i calciatori fino alla fine della stagione. “Tuttavia, il problema si ripresenterà nella prossima sessione di calciomercato, perché ilha sofrato il “Fair Play” per registrarli. Affinché questa situazione cambi, il club dovrà convalidare la vendita di questi box Vip (stadio, ndr) prima del 30 giugno. Altrimenti dovrebbe vendere giocatori per fare spazio negli stipendi“.Leggi anche: Laporta: «Il comunicato della Liga è un altro tentativo di destabilizzarci,e Pausono iscritti regolarmente»Ildà ragione alNella sua risoluzione, ilafferma che “l’accordo adottato dal Comitato di vigilanza dell’accordo di coordinamento Rfef-LaLiga è nullo per mancanza di giurisdizione per negare il visto preventivo e la licenza della federazione“.