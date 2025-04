Napolitoday.it - Stavano costruendo un bed and breakfast abusivo in centro: arriva la municipale

Leggi su Napolitoday.it

La poliziadi Napoli è intervenuta in via Rota, quartiere Mercato, dopo la segnalazione di alcuni cittadini.In un'area sottoposta a vincolo della soprintendenza erano in corso lavori edili per trasformare (abusivamente) un locale commerciale in abitazione, presumibilmente - scrive.