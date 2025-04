Romatoday.it - Infernetto, via i new jersey: arrivano le rotatorie nella strada teatro d' incidenti mortali

Leggi su Romatoday.it

Dueper mettere in sicurezza via Francesco Cilea. Mercoledì 9 aprile partono i cantieri per realizzare infrastrutture particolarmente atteseche attraversa l’.L'investimento che ha segnato il quartiereLeverranno realizzato “dove da anni è.