Oasport.it - Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per il World Team Trophy. Gli azzurri a caccia del podio

Leggi su Oasport.it

Il dado è tratto. Nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto, sono stati resi i noti iper il2025, competizione a squadre di cadenza biennale che chiuderà di fatto la stagione didi figura. Si tratta di un evento particolarmente importante in ottica Italia, motivata a lasciare il segno con l’obiettivo di conquistare per la prima volta nella storia un piazzamento sul.Nessuna sorpresa nella rosa dei nomi, svelata non dall’ISU ma dall’emittente giapponese Asahi. Di fatto, è stato confermato in toto il contingente partito per la rassegna iridata, con l’aggiunta di Anna Pezzetta, seconda pedina per la gara chiave: quella individuale femminile.A partire per il Sol Levante saranno quindi Nikolaj Memola e Daniel Grassl per il comparto maschile, Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta per quello femminile, Charlène Guignard-Marco Fabbri per la danza sul ghiaccio, Sara Conti-Niccolò Macii, freschi del bronzo Mondiale, per le coppie d’