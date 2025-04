Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamento sul Remake di The Mask, le condizioni per il via libera

Uno dei film più iconici di Jim Carrey, The, potrebbe presto tornare sul grande schermo, ma con alcuneprecise. Richard Brener, presidente e CCO della New Line, ha recentemente parlato a The Hollywood Reporter, lasciando intendere che undel celebre film potrebbe essere in programma. Tuttavia, Brener ha sottolineato che ci sarebbero delle necessità imprescindibili, come l’impiego dei "registi giusti" e "dei talenti giusti" per portare avanti il progetto.Il futuro di The: Possibilee leper il viaLa notizia ha suscitato l'interesse dei fan, che ricordano il film originale, una commedia del 1994 che ha segnato una svolta nella carriera di Carrey. Sebbene il film non sia stato un R-rated come alcuni si aspettavano, la sua comicità travolgente e l'interpretazione di Carrey nei panni di Stanley Ipkiss hanno reso Theun successo mondiale, guadagnando oltre 350 milioni di dollari e diventando un classico del genere.